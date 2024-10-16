نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد الخليج في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السعودية لمتابعة مباراة الأهلي والخليج وذلك ضمن منافسات الدوري السعودي في الموسم الحالي.

موقف الأهلي والخليج في الدوري السعودي

احتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 65 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل الخليج المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 37 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 15 مباراة.

فاز الخليج على الخلود بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري السعودي بينما خسر الأهلي من الهلال بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 7 نقاط في جدول الدوري السعودي بينما يحتل الخليج المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والخليج في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والخليج يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 على ملعب نادي الخليج معقل الخليج وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والخليج عبر قناة SSC Sports.