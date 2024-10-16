ياسر ريان: حسام غالي لن يكون رئيسًا للأهلي بعد الخطيب ومرتجي الأقرب

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أحمد جودة - القاهرة - قال ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، إنه من الصعب أن يكون حسام غالي رئيسًا للنادي الأهلي خلفًا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الحالي.

ياسر ريان يتوقع خالد مرتجي رئيس الأهلي القادم

وتابع ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" العامري فاروق رحمة الله عليه كان سيكون رئيس النادي الأهلي خلفًا لكابتن الخطيب ولكن حاليًا خالد مرتجي الأقرب".

وأختتم ياسر ريان:" حسام غالي سيكون في الحسابات لما بعد ذلك ولكن ليس عقب نهاية ولاية الكابتن الخطيب لرئاسة الأهلي مباشرًة".