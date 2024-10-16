نعرض لكم الان تفاصيل خبر آرلا فودز صاحبة عرض دومتي .. كيان تعاوني تحول إلى عملاق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:15 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ قدمت آرلا فودز عرضًا غير ملزم لشراء أغلبية أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، المدرجة في البورصة المصرية.

وقالت آرلا فودز، في بيان لها، إنها قدمت عرضًا غير ملزم لشراء أغلبية أسهم دومتي، بسعر 31.48 جنيه مصري للسهم، بما يعادل نحو 8.9 مليار جنيه (183 مليون دولار أمريكي بسعر صرف اليوم) مقابل 100% من الأسهم.

وترصد بوابة دوت الخليج جورنال أبرز المعلومات عن آرلا فودز الدنماركية التي تحتل المرتبة الخامسة بين شركات الألبان الأكبر في العالم، وهي جمعية تعاونية مملوكة لأكثر من 12.5 ألف من مزارعي منتجات الألبان.

حققت آرلا نموًا في إيراداتها بنسبة 4.1% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بانخفاض قدره 6.0% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيان صافي من الشركة.

وسجل إجمالي الإيرادات 6.6 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، وحققت أرباحًا بقيمة 167 مليون يورو بالفترة ذاتها.

وأرجعت الشركة ذلك إلى نمو مبيعات العلامات التجارية Lurpak® وPuck® وArla® بنسب 7.9% و4.4% و3.8% في النصف الأول من 2024 على التوالي.

كما تستهدف آرلا زيادة استثماراتها بأكثر من 40% إلى 6 مليار يورو خلال السنوات 5 المقبلة مع التركيز على الاستدامة والرقمنة وتقنيات الإنتاج الجديدة وتطوير المنتجات مع زيادة أرباحها أيضًا إلى أكثر من 1 مليار يورو لدعم أصحابها المزارعين.

وتأسست آرلا في العام 1880، إذ قام بعض من مزارعي الألبان في الدنمارك والسويد بضم تعاونيات صغيرة للاستثمار في مرافق إنتاج الألبان المشتركة.

وأسهم ذلك في تحقيق استفادة فعالة من الحليب الذي ينتجونه وتصنيع منتجات ذات جودة أعلى، وعملوا على تقسيم أرباحهم بالتساوي بينهم فقاموا معاً ببناء مستقبل باهر لهم وللأجيال القادمة في مزارعهم.

وأثبت فكرة التعاونية نجاحها المتزايد على مر السنين، فاندمجت تعاونيات صغيرة إليهم وأصبحوا أقوى مما قبل، وتوسّعوا محلياً ثم إقليمياً حتى وصلوا إلى كامل أرجاء البلاد. وفي عام 2000.

واندمجت أكبر شركة تعاونية لمنتجات الألبان في الدنمارك مع نظيرتها السويدية، لتشكلا معاً شركة آرلا فودز، أول شركة تعاونية عابرة للحدود.

وازدهرت فكرة التعاونية أيضاً في بلدان أخرى، وانضمت مؤخراً شركات تعاونية من المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورج إلى آرلا فودز.

ثم انتقلت إلى آرلا للأغذية في الشرق الأوسط التي تعد شركة فرعية مملوكة بالكامل من قبل Arla Foods amba في الدنمارك وهي تعمل في المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي.

ومن العلامات التجارية لشركة آرلا للأغذية الشرق الأوسط وأفريقيا، بوك، آرلا بورتين، ودانو، ولورباك، والبقرات الثلاث وتتوزع فروعها في المنطقة في كل من الإمارات، والكويت، ولبنان، وعمان، وقطر.

أعمال آرلا في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ 1950:

-1950 تصدير زبدة لورباك إلى منطقة الشرق الأوسط.

-1977 تأسيس شركة دانيا للأغذية في المملكة العربية السعودية.

-1983 بداية الإنتاج في المملكة العربية السعودية.

-2005 التأسيس لمشاريع على مستوى العالم العربي.

-2008 افتتاح مكتب إقليمي للمنطقة الشرق الأوسط في دبي.

-2010 تأسيس التجارة في أفريقيا إضافة للشرق الأوسط.

– وفي عام 2015، وقع صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية اتفاقية شراكة مع آرلا فودز الدنماركية لتأسيس شركة أرجو للصناعات الغذائية والتي ستعمل على تصنيع وتوزيع منتجات ”آرلا فودز” من الجبن والزبد وحليب الأطفال الرضع، بحسب وكالة البريطانية.