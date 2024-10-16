عاجل.. أول تصريح من محمد الدماطي عن عرض استحواذ آرلا على…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:15 صباحاً - دوت الخليج – قال رجل الأعمال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية دومتي، إنها تلقت بالفعل عرض للاستحواذ من شركة آرلا التي وصفها بواحدة من أكبر الشركات العالمية.

وأضاف الدماطي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مجلس إدارة دومتي سيبحث عرض آرلا فوودز الدنماركية، خلال اجتماعة القادم.

وأكد أنه حال الموافقة على العرض ستبدأ عملية الفحص.

وأشار الدماطي إلى أن العرض غير ملزم لكلا الطرفين، وأنه في كل الاحوال ستظل عائلة الدماطي مستمرة في الشركة، وسيظل الدماطي على رأس الإدارة التنفيذية.

وقال محمد الدماطي إن الخطط التوسعية للشركة مستمرة بزيادة خطوط إنتاجها و شراء أرض جديدة سواء تمت الصفقة أو لم تتم.

وأشار الدماطي إلى أن عرض آرلا فوودز الدنماركية يعكس ظلم التسعير السوقي لشركة دومتي علي مدار 8 سنوات من طرحها بالبورصة.

وتابع: “في كل الاحوال أنا فخور بالنقطة إللي وصلنا ليها في ظروف أكيد مش سهلة”.

وأعلنت أرلا فودز الدنمركية، مساء اليوم، تقدمها بعرض غير ملزم لشراء أغلبية أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، وهي شركة مدرجة بالبورصة تضم حوالي 4000 موظف وموقعين للإنتاج في مصر.

وذكرت أرلا فودز في بيان إنها قدمت عرضًا غير ملزم لشراء أغلبية أسهم دومتي، بسعر 31.48 جنيه مصري للسهم، بما يعادل نحو 8.9 مليار جنيه (183 مليون دولار أمريكي بسعر صرف اليوم) مقابل 100% من الأسهم.