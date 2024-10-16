العالم اليوم - إيران.. محاولات للسيطرة على تسرب نفطي ومخاوف من "التلوث"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:37 صباحاً - تحاول السلطات في إيران، السيطرة على تسرب نفطي على بعد حوالي 6 كيلومترات من جزيرة خرج الإيرانية. حسب وكالة "إرنا" للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن التسرب من خطوط الأنابيب النفطية جرى الإبلاغ عنه يوم الأحد واتخذت الإجراءات اللازمة. وأوضحت أن طائرات مسيرة حددت بقعتي تسرب أخريين، مضيفة أنه جرى تفعيل الإجراءات لوقف انتشار التلوث وأن الوضع قيد التقييم المستمر. والثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل شخص على الأقل في حريق اندلع بمصفاة بارس بترول شوشتار بمنطقة خوزستان الإيرانية. وعزت السلطات الحادث إلى "اصطدام ناقلة بخزانات بنزين. وقالت إنه يجري التحقيق في الحادث.

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