العالم اليوم - حزب الله يطلق 50 قذيفة على إسرائيل فجر الأربعاء

انتم الان تتابعون خبر حزب الله يطلق 50 قذيفة على إسرائيل فجر الأربعاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 02:25 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ 50 مقذوفا أطلقت من لبنان باتجاه شمال الدولة العبرية فجر الأربعاء، من دون أن ترد في الحال تقارير عن إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ "بعض المقذوفات تمّ اعتراضها وسقطت مقذوفات أخرى في المنطقة"، في حين قال حزب الله إنه قصف مدينة صفد الواقعة شمالي الدولة العبرية بـ"رشقة صاروخية كبيرة".

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تم رصد طائرتين مسيرتين تعبران من لبنان إلى إسرائيل بعد انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكر الجيش أنه تم رصد سقوط هدفين في المنطقة.