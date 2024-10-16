العالم اليوم - صحة غزة: مقتل 42409 في الحملة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023

انتم الان تتابعون خبر صحة غزة: مقتل 42409 في الحملة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 42409 فلسطينيين قتلوا وأصيب 99153 آخرون في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان المستمر على قطاع غزّة، أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدًا و140 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكان مراسلنا أفاد في وقت سابق اليوم الأربعاء بأنه وفق حصيلة جديدة لضحايا غارة إسرائيلية على بيت يؤوي نازحين من جباليا بحي النصر غرب مدينة غزة ارتفعت إلى 13 قتيلا.