العالم اليوم - إسرائيل تراجع "الرسالة الأميركية" حول الوضع الإنساني في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:29 صباحاً - قال مسؤول إسرائيلي في واشنطن إن إسرائيل تراجع رسالة من مسؤولين أميركيين كبيرين طلبا فيها من إسرائيل تحسين الوضع الإنساني في غزة أو المخاطرة بتقييد المساعدات العسكرية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "إسرائيل تأخذ هذه المسألة على محمل الجد وتعتزم معالجة المخاوف التي أثيرت في هذه الرسالة مع نظرائنا الأميركيين".

وبحسب الرسالة، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنه يتعين عليها اتخاذ خطوات خلال شهر لتحسين الوضع الإنساني في غزة، أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.

وفي الرسالة الأميركية، دعت واشنطن إسرائيل إلى تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل كبير في غضون 30 يوما.

وحذرت من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن هناك مخاطر من انتهاك قوانين المساعدات العسكرية الأميركية، مما قد يعرض المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل للخطر، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الأميركية تأكيدا لما أشارت إليه تقارير إعلامية سابقة.