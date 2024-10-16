العالم اليوم - مركز: زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة شرق تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:29 صباحاً - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب شرق تركيا اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد بعد أي معلومات عن أضرار أو سقوط ضحايا جراء الزلزال.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن الزلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أنه ضرب ولاية ملاطية جنوبي تركيا.

من ناحيتها، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب ملاطية وشعر به سكان ديار بكر.