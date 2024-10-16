بعد تصدرها الترند...تعرف على الأعمال المنتظرة لـ هنا الزاهد

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم الفنانة هنا الزاهد تريند محركات بحث جوجل نظرا لانتشار أنباء حول اعتذارها عن فيلم ان غاب القط بطولة الفنان أسر ياسين، ولذلك لانشغالها بتصوير أعمال آخرى.

وفي سياق منفصل، تستأنف النجمة هنا الزاهد تصوير أحدث أعمالها السينمائية الجديدة مع النجم أمير كرارة في فيلم "الشاطر" ، والفيلم من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى، تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدى.



مشاركة هنا الزاهد في ري ستارت

وتشارك الفنانة هنا الزاهد في فيلم "ري ستارت" مع النجم تامر حسني، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. ويشارك في بطولته: باسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا وآخرون. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت لا يخلو من الرومانسية.



هنا الزاهد في الزواج سم قاتل



وعلى مستوى الدراما تواصل هنا الزاهد التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الزواج سُم قاتل" الذى تخوض به منافسات دراما رمضان المقبل 2025، والعمل من إنتاج شركة ميديا هب- سعدي وجوهر، وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتقرر تقديمه في 15 حلقة، لتسجل هنا الزاهد عودتها إلى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات.

آخر أعمال هنا الزاهد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.