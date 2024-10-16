نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها الترند..... تعرف على أبرز المعلومات عن سلمى حايك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت اسم النجمة العالمية سلمى حايك تريند محركات بحث جوجل، نظراً الإنتشار أنباء حول تعرضها لاحراج من قبل زميلتها نيكول أثناء تواجدهما بمهرجان الموضة في باريس.

وتأتي التفاصيل، عندما التقطت عدسات المصوّرين حايك وهي تحاول تعديل وقفة زميلتها لالتقاط صورة جماعية مع النجمة كاتي بيري، ولكن هذا الأمر لم يعجب نيكول وبدا عليها التوتر والانزعاج عندما لمستها سلمى لتعديل وقفتها، لتطلب منها عدم لمسها، وهو ما وضع سلمى في موقف محرج وبدت مرتبكة ومصدومة أمام المصوّرين.

وظهرت في اللقطة نيكول وهي تنفعل على زميلتها وتبعد يدها عنها بغضب، ثم توجهت لتقبيل كاتي بيري قبل مغادرة المكان.



وقبلها قالت لسلمى "لا تلمسيني"، وهو ما تفاعلت معه الصحافة بشكل واسع واعتبروا تصرف نيكول كيدمان غير مبرر وغير مفهوم، وأثنوا على هدوء سلمى حايك وطريقتها في التعامل مع الموقف.



نشأة سلمى حايك

بدأت حياتها الفنية بالعمل في الإعلانات التلفزيونية بالمكسيك وبعد أن حققت بعض النجاح انتقلت إلى لوس أنجلوس وبعد أن عملت بأدوار صغيرة في أفلام مختلفة بدأت سلمى تظهر كممثلة جيدة بعد دورها في فيلم (Desperado) عام 1995،

اختيرت سلمى في استفتاء مجلة بيبول الأمريكية كواحدة من أجمل خمسين شخص في العالم عام 1996. مثلت عدة أفلام دراما بالإنجليزية والإسبانية، ودخلت سينما هوليوود وكانت البطلة بعدة مسلسلات مكسيكية، ومن أفلامها اسك ذا دست مع كوللين فيريل.



ولسلمى حايك طفل واحد من صديقها رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا أونري بينو، الذي انفصلت عنه في منتصف شهر يوليو عام 2008 كما أوردت ذلك مجلة بيبول الأمريكية.

حياتها

ولدت في كوتزكولكوس، فيراكروز، المكسيك، في الثاني من أيلول في عام 1966 هي ابنة سامي حايك دومينغيز هو تنفيذي في شركة نفط وكان عمدة مدينة كوتزكولكوس وهو من أصل لبناني وقد هاجر جدها من أبيها من لبنان إلى المكسيك أما والدتها فهي مكسيكية من أصل إسباني.

وهي من أسرة ميسورة وتعدّ نفسها من أتقياء الروم الكاثوليك. أُرسلت إلى أكاديمية القلب القدس في كوتو الكبرى، لويزيانا.

في سن الثانية عشرة أثناء وجودها هناك شخصت أنه معها مرض عسر القراءة. درست في كلية في مكسيكو سيتي، حيث درست العلاقات الدولية في الجامعة الإيبيرية الأمريكية.