نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا شيحه تنضم لفيلم الشكوى 317 - 713 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة هنا شيحه على فيلم " الشكوى 713- 317 مع الفنان محمود حميدة، ومن المقرر بدء تصوير مشاهدها قريبا.

عبرت الفنانة هنا شيحة، عن إعجابها الشديد بفيلم “مقسوم” للنجمة ليلى علوي، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستجرام”.

وكتبت هنا شيحة: “شفت فيلم مقسوم أخيرًا، وكان نفسي حقيقي أشوفه في السينما بس حظي كان وحش قوي.. انبسطت قوي، مشاعر حقيقية وشخصيات من لحم ودم”.



وتابعت: “بقالي كتير ما شفتش حوار حقيقي زي القعدات اللي بنقعدها مع بعض ونتكلم بجد، شكرا هيثم دبورعلى مقسوم، شكرا كوثر يونس علي الفيلم الممتع السهل الممتنع.. فرقة أميتشي المتألقات ليلى علوي، شيرين رضا، أسما إبراهيم”.

والعمل من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، ويعد فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال فنية من قبل، وأغنية فيلم مقسوم من غناء نانسي عجرم، وحملت اسم قلبي يا محتاس، ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.