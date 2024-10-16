آل باتشينو يكشف عن هذه الأمنية...فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم -



تمكن النجم آل باتشينو على مدار مسيرته الفنية على تقديم مجموعة متنوعة من الأدوار السينمائية التي جعلته من أبرز الأسماء في هوليوود والسينما العالمية، وبالرغم من التقدير والاحتفاء بمسيرته الحافلة وأدواره إلا أنه يرى أن دوره في فيلم Scarface تم تجاهله على حد تعبيره، وفقا لما نشره موقع ديدلاين.



أدى آل باتشينو شخصية توني مونتانا في Scarface للمخرج براين دي بالما، ولكنه يرى أن الفيلم والشخصية تم تجاهلها من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز أوسكار، حيث إن ترشيحات آل باتشينو لجائزة أفضل ممثل وأفضل ممثل مساعد البالغ عددها 8 ترشيحات وفوز واحد لم يكن من بينها دوره عن الفيلم الصادر عام 1983.



وتحدث آل باتشينو عن الفيلم باعتباره الفيلم الذي تمنى أن يحصل على جائزة الأوسكار عنه، قائلا: "كنت أتمنى حتى أن يتم ترشيحي للجائزة عن هذا الفيلم»، ولكنه فاز بالفعل على جائزة الأوسكار بعد عقد من الزمان عن دوره فيلم «Scent of a Woman".



