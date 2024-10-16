تعرف على لاعبين المنتخب ضمن تشكيلة حسام حسن مع الفراعنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:39 مساءً - استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على اختيار 7 لاعبين من قائمة الفريق الأولمبى التي شاركت في أولمبياد باريس، ليكونوا ضمن الهيكل الأساسى للفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وكشف حسام حسن أن هناك مجموعة من لاعبى المنتخب الأولمبى يمثلون المستقبل للكرة المصرية، وسيكون لهم دور في الفترات القادمة مع المنتخب الأول، وسيتم ضمهم على مراحل ضمن الهيكل الرئيسى للمنتخب الذى يضم قرابة الـ40 لاعبا كلهم تحت نظر ومتابعة الجهاز الفني، والذى يفتح الباب دائما أمام أي لاعب يثبت جدارته بارتداء قميص المنتخب الوطنى.

وضمت قائمة المنتخب الوطنى الأول خلال المعسكرين الأخيرين مواجهات كاب فيردى وبتسوانا ثم موريتانيا عددا من اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الأولمبى في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث ضم في معسكر مباراتى كاب فيردى وبتسوانا والذى أقيم في نهاية شهر أغسطس اللاعبين إبراهيم عادل وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وأحمد عيد وأسامة فيصل وحمزة علاء، وخلال المعسكر الأخير لمباراتى موريتانيا ضم نفس اللاعبين باستثناء حمزة علاء الذى دخل مكانه محمد عواد، بينما تم استدعاء محمود صابر بعد إصابة نبيل دونجا.

ونجح حسام حسن فى قيادة الفراعنة للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وضمن منتخب مصر التواجد فى بطولة أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب بغض النظر عن نتائجه فى مباراتى الرأس الأخضر وبوتسوانا المقبلتين.