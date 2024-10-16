نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة حائل تنفذ مشروع "ممشى أجا" بطول 3500 متر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت أمانة منطقة حائل مشروع "ممشى أجا"، الذي يعد أطول ممشى بحائل، في حي أجا أحد أكبر الأحياء في المنطقة، وذلك في إطار سعي الأمانة بتقديم خدمات للأهالي والزوار ضمن برنامج أنسنة المدينة وتحسين المشهد الحضري والارتقاء به، بشكل يتلاءم مع رغبات المجتمع في التشجيع على ممارسة الرياضة، وتحقيق معايير جودة الحياة.

وبينت الأمانة أن طول مسارات المشي تبلغ 3500م، ومسارات خاصة بالدراجات بلغت مساحتها 2000م، كما زرعت 1200 شجرة على امتداد الممشى كاملًا، بالإضافة إلى مساحة مغطيات التربة بلغت 4500م مربع، كما بلغت استيعابية مواقف السيارات قرابة 200 سيارة، كما أن مشروع الممشى مصمم ومنفذ بشكل يتلاءم مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار إستراتيجية تطوير المرافق الترفيهية لسكان المنطقة من المواطنين والمقيمين