نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 9 ملايين عملية إلكترونية عبر منصة "أبشر" في سبتمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من (9،017،000) عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفّذة أكثر من (6،718،500) عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 81،504 عمليات تحقق من صلاحية الهوية، و43،151 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و32،050 عملية في خدمة بياناتي، و25،433 تعريفًا بفرد أسرة، و16،192 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و8،309 عمليات إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 5،384 سجل أسرة، و2،814 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.

وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 286،043 إقامة، وإصدار 222،968 تأشيرة خروج وعودة، و96،341 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و20،753 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و18،702 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و13،230 عملية في خدمة نقل الخدمات، و8،687 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4،607 عمليات في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1،432 في خدمة تفويض استقبال القادمات للعمل.

وفي الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 131،826 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و102،990 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و71،589 تجديدًا لرخصة القيادة، و70،373 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و62،467 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و35،010 عمليات في خدمة مبايعة المركبات، و14،314 عملية في خدمات السلاح الناري، و14،005 عمليات في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و8،932 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.

وأنجزت المنصة خلال شهر سبتمبر الماضي 148،808 طلبات لتوصيل الوثائق بالبريد، وتم إصدار 77،355 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و2،935 استفسارًا عامًا عن البصمة.

وعبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2،298،800 عملية، حيث تضمنت إصدار 1،174،266 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و340،524 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و231،059 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 111،871 تأشيرة الخروج والعودة، وإضافة 89،610 مستخدمين فعليين للمركبة، وإجراء 74،516 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و53،646 عملية نقل الخدمات، وإجراء 39،323 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 32،060 رخصة سير، و27،573 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، وإصدار 22،765 شهادة خلو سوابق، و17،068 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و15،841 عملية في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و7،247 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و7،006 عمليات في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، وإجراء 6،108 عمليات في الأسلحة الهوائية، و5،788 عملية تحديث لمعلومات جواز السفر، و3،297 عملية تعديل مهنة، و3،037 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و3،002 استعلام عن معلومات المركبات، 2،615 عملية إلغاء في خدمة تأشيرة الخروج والعودة، و1،667 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري