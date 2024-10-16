أحمد حاتم ضيف الحلقة المقبلة من برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل أحمد حاتم ضيفًا في الحلقة المقبلة على الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامجه ضيفي، الذي يُعرض على قناة الشرق نيوز.

تفاصيل حلقة أحمد حاتم مع معتز الدمرداش

ومن المقرر أن يكشف أحمد حاتم خلال الحلقة كواليس أعماله الفنية وتعاونه مع عدد من النجوم، كما يتحدث عن حياته الشخصية، ومن المقرر عرض الحلقة يوم الجمعة المقبل.

أحدث أعمال أحمد حاتم

ومن ناحية أخرى، ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم الملحد الذي تأجل عرضه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى فيلم المنبر الذي ينتظر عرضه ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في ديسمبر المقبل.

اخر اعمال أحمد حاتم

وكان اخر اعمال أحمد حاتم هو فيلم عاشق، الذي يدور في إطار رومانسي تشويقي نفسي، حول أحمد حاتم الذي يجسد شخصية مالك وهو طبيب يعالج الإدمان، ويتقابل مع أسماء أبو اليزيد التي تقدم شخصية فريدة في العمل وهي فتاة تعاني من الإدمان، وتعيش قصة حب مع حاتم، وتكشف له أسرار حياتها منها معاناتها من الهلاوس، وتنتهي علاقتهما بالزواج.

وايضا شارك في مسلسل عمر أفندي، والذي يتكون من 15 حلقة، ومن بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، أحمد سلطان، محمد عبدالعظيم، محمد رضوان، ميران عبدالوارث، إسماعيل فرغلي، وميمي جمال، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

كما شارك في فيلم السرب ويدور حول قصة حقيقية، وهي ملحمة لـ القوات المسلحة المصرية، حدثت عام 2021 في مدينة درنة في ليبيا، وذلك بعد ارتكاب أعضاء تنظيم داعش الإرهابي جريمة ذبح 21 مصري قبطي، ولذلك نفذ الجيش المصري عملية جوية فى ليبيا ضد تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد دور ضابط طيار يدعى «الشاذلي» خلال أحداث العمل، ويحارب مع القوات المسلحة المصرية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في مدينة «درنة» الليبية، ولكنه يستشهد أثناء العملية.