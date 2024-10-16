مال وأعمال

مدبولي: حوافز للصناعات التي تتجاوز فاتورة استيرادها 25 مليار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: حوافز للصناعات التي تتجاوز فاتورة استيرادها 25 مليار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:19 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تستهدف الصناعات التي تزيد فاتورة استيرادها عن 25 مليار دولار سنويًا بحوافز جديدة.

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وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن التنمية الاقتصادية تعمل بشكل دوري على سن الحوافز لهذه الصناعات التي تقدر بنحو 150 كتسهيل الإجراءات، ومنح الرخص، وتخصيص الأراضي، وتطبيق الحوافز الإضافية.

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ولفت رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم مبادرات للتمويل الميسر بفائدة مخفضة للمشروعات التي تمثل أولوية قصوى للحكومة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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