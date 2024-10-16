رئيس الوزراء: طرح المطارات للإدارة والتشغيل وليس للبيع

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه ليس هناك أي عمليات بيع للمطارات وإنما طُرحت للإدارة والتشغيل والتطوير.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن العالم بأكمله يتحرك في اتجاه إدارة وتشغيل المطارات، مؤكدًا أنه ليس هناك بيع للمطارات فهي مرافق عامة للدول المصرية وملكيتها في النهاية تعود لها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى أن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمارات السعودي والقطاع الخاص لمناقشة فرص الاستثمار في مصر.