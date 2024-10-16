- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: طرح المطارات للإدارة والتشغيل وليس للبيع من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:15 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه ليس هناك أي عمليات بيع للمطارات وإنما طُرحت للإدارة والتشغيل والتطوير.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء المنعقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن العالم بأكمله يتحرك في اتجاه إدارة وتشغيل المطارات، مؤكدًا أنه ليس هناك بيع للمطارات فهي مرافق عامة للدول المصرية وملكيتها في النهاية تعود لها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى أن هناك تواصل كامل مع صندوق الاستثمارات السعودي والقطاع الخاص لمناقشة فرص الاستثمار في مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: طرح المطارات للإدارة والتشغيل وليس للبيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.