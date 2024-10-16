نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 38 إصلاحا هيكليا في مختلف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:19 مساءً - دوت الخليج – أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، الانتهاء من تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في مختلف القطاعات بالتنسيق مع 15 من الوزارات والجهات الوطنية.

وأوضحت المشاط، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الإصلاحات الهيكلية تعزز تنويع هيكل الاقتصاد المصري وتشجع استثمارات القطاع الخاص.

وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية والمحفزات الضريبية والاستثمارية تعكس رؤية متكاملة للحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى أن تعزيز صمود الاقتصاد الكلي ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر 3 ركائز رئيسية للإصلاحات الهيكلية.

ووصفت المشاط، القطاع الخاص بأنه “قوة دافعة لتحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات”.

ولفتت إلى تفعيل قانون المالية العامة بتحديد سقف سنوي للدين الحكومي، مع تعميم وثيقة إرشادية على مختلف الوزارات لتحديد معايير تقييم المشروعات.

وأشارت المشاط إلى ميكنة تراخيص الاستثمار وإطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة لتقديم طلبات الحصول على الرخصة الذهبية.

كما أكدت اعتماد تعديلات استراتيجية اللطاقة المستدامة لدفع التحول الأخضر، مشيرة إلى تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة.

ولفتت وزيرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV) لتدشين قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة.

كما نبّهت إلى إدراج مصر في المرحلة الثالثة من تقرير «جاهزية بيئة الأعمال» التابع للبنك الدولي في 2026.

وأوضحت أن التقرير يوفر رؤية واضحة وبيانات باستخدام 1200 مؤشرًا لتحفيز الإصلاحات التي تُمكن القطاع الخاص.

وأشارت المشاط إلى وجود 35 مشروعًا وبرنامجًا ضمن البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز صياغة السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.