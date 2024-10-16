انت الأن تتابع خبر "مش هنشتري موبايلات تاني" … بديل الهاتف بمواصفاته المدهشة هل سيغني جهاز "Humane AI Pin" عن الهواتف الذكية؟؟؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عصر أصبح فيه كثيرون مُرهقين من كثرة الوقت الذي يقضونه في استخدام الهواتف الذكية، يأتي جهاز (Humane AI Pin) الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي بدأت شركة (Humane)؛ الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي طرحه في الأسواق ليوفر حلاً لهذه المشكلة، نقلا عن موقع سوريا تي في.

هو عبارة عن جهاز ذكي صغير الحجم قابل للارتداء صُمم ليُثبت مغناطيسياً على الملابس، ولكنه لا يتضمن شاشة تقليدية مثل الهاتف، ويستبدلها بنظام عرض ليزري يمكنه عرض المعلومات على راحة اليد، ويمكنك تشغيله بالضغط على لوحته التي تعمل باللمس بإصبعك، ثم التحدث إليه، إذ تُعد الأوامر الصوتية وسيلة التحكم الأساسية فيه، .

وتكمن الفكرة من ورائه في استخدامه كذاكرة ثانية لتذكر المعلومات المهمة مثل: رقم جواز سفرك، أو التعامل معه كمساعد شخصي ذكي يمتاز بأنه أكثر انسجاماً معك من المساعدات المتاحة حالياً في الهواتف الذكية.

ما الأشياء التي يمكنك استخدام جهاز Humane Ai Pin للقيام بها؟