معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - دائمًا في المباريات الكبيرة، يبحث محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان عن معلق هذه المواجهة، حيث يشهد مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لقاء ناري بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على ملعب "أنفيلد" في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة البداية مباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

معلق مباراة ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.