انت الأن تتابع خبر وصفات الشوفان السحرية .. جددي شباب بشرتك بتفتيح طبيعي وشد مثالي وتخلصي من أي عيوب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعي الكثير من السيدات والفتيات حول معرفة وصفة طبيعية بمكونات طبيعية فعالة وآمنة على البشرة للتخلص من التجاعيد وعلامات تقدم العمر وتفتيح البشرة، لذلك الحل الأمثل هو الشوفان حيث أنه مكون طبيعي آمن يساعد في تفتيح البشرة وشد الجلد كما يعمل على التقليل من ظهور علامات تقدم العمر بالإضافة إلى التخلص من البقع الداكنة والتصبغات وظهور البثور السوداء والجلد الميت، لذلك سوف نذكر لكم طريقة التحضير بالتفصيل خلال الأسطر القادمة في هذا المقال اليوم.

مكونات وصفة الشوفان لتفتيح وشد البشرة

2 ملعقة كبيرة من الشوفان البودرة.

2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة الاستخدام

أحضري طبق صغير وضعي به الشوفان المطحون وصودا الخبز وماء الورد وحركي المكونات بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة قابلة للفرد.

افردي الماسك غلي بشرة نظيفة خالية من الشوائب ويترك لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك.

كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مذهلة وسريعة.

مكونات ماسك الشوفان وزيت اللوز للبشرة

4 ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون.

بيضة.

3 ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

3 ملاعق صغيرة من الموز المهروس.

طريقة الاستخدام

احضري وعاء عميق وضعي به كٍل من الموز المهروس والشوفان المطحون وزيت اللوز الحلو والبيض والعسل وحركي المكونات بشكل جيد حتى تحصلي علي عجينة قابلة للفرد.

افردي الماسك على بشرة نظيفة ويترك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر والغسول المناسب لبشرتك.

مكونات ماسك الشوفان والزبادي

2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من زيت لبان الذكر.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير