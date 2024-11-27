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أحمد جودة - القاهرة - أعرب جوسيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن صعوبة تقبل التعادل مع فينورد الهولندي 3/3، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء بالجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا: من الصعب قبول النتيجة أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا

وعن هذا الأمر قال جوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الانترنت:"من الصعب قبول النتيجة".

وأضاف: "كانت المباراة جيدة، حيث سجلنا ثلاثة أهداف وكان بإمكاننا تسجيل المزيد لكن في النهاية لسنا مستقرين بما يكفي للقيام بذلك".

وأردف: "قدمنا ​​مباراة جيدة ولكن بعد ذلك لم نتمكن من السيطرة على الدقائق الأخيرة، علينا أن نقبل ذلك في ظل ظروف عديدة لكن الفريق كان ملتزما للغاية في العديد من الأشياء".

وأوضح مدرب السيتي: "لم نكن قادرين على الفوز بالمباريات".

وأكد: "كفريق، وجدنا دائما طريقة للفوز بالمباريات لكن بعدما كانت النتيجة 3-صفر، لم نتمكن من تسجيل الهدف الرابع أو الخامس".

وأردف: "لسوء الحظ، حدث شيء ولم نكن أقوياء بما يكفي وعلينا تجنب الأخطاء، علينا الاستعداد والتعافي والحصول على يوم للراحة".

وأكد جوارديولا: " كان وما زال وسيظل موسما صعبا بالنسبة لنا".