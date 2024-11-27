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أحمد جودة - القاهرة - تقدم أتلانتا الإيطالي للمركز الرابع بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الساحق على مضيفه يانج بويز السويسري 6 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من البطولة القارية.

أتلانتا ينضم لكبار دوري الأبطال بانتصار كاسح على يانج بويز

وحقق أتلانتا وصيف الدوري الإيطالي فوزه السابع على مستوى كافة المسابقات، في مسيرة مذهلة للفريق الذي يقوده المدرب جيان بييرو جاسبريني.

وسجل أتلانتا انتصاره الثالث في البطولة القارية مقابل تعادلين وبسجل خال من الهزائم، فيما تلقى يانج بويز الهزيمة الخامسة على التوالي.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع وظل يانج بويز دون رصيد.

وافتتح ماتيو ريتيجي التسجيل لأتلانتا في الدقيقة التاسعة لكن بعد دقيقتين فقط أدرك سيلفر جانفولا التعادل لأصحاب الأرض.

وسجل شارل دي كيتيلاري الهدف الثاني لأتلانتا في الدقيقة 28 وبعدها بأربع دقائق أحرز سياد كولاسيناك الهدف الثالث ثم عاد ماتيو ريتيجي وسجل الهدف الثاني له والرابع للفريق الإيطالي في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني أحرز شارل دي كيتيلاري الهدف الثاني له والخامس لأتلانتا في الدقيقة 56، ثم اختتم لازار ساماردزيتش التسجيل في الثواني الأخيرة.