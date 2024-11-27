نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصرى وأنيمبا النيجيرى فى مجموعات الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمواجهة نظيره فريق إنيمبا النيجيري في الجولة الأولي من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري وأنيمبا في الكونفدرالية

تقام هذه المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاربعاء على ملعب ستاد السويس الجديد.

ويسعى المصري تحت قيادة مديره الفني، علي ماهر، إلى تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات لتعزيز آماله في المنافسة على اللقب القاري.

ويشارك المصري ضمن المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تضم فرقًا قوية مثل أنيمبا النيجيري رفقة نادي الزمالك، وبلاك بولز من موزمبيق، مما يجعل المنافسة شرسة منذ الجولة الأولى.

أكد الجهاز الفني للنادي المصري جاهزية الفريق بعد سلسلة من التدريبات المكثفة التي شهدت التركيز على الجوانب التكتيكية ورفع اللياقة البدنية للاعبين.

في المقابل، يعد فريق أنيمبا من أبرز الفرق النيجيرية وأكثرها خبرة في المشاركات القارية، حيث يمتلك في سجله عدة ألقاب أفريقية.

تعد المباراة اختبارا مهما للنادي المصري الذي يطمح لتحقيق بداية إيجابية في هذا الدور، خاصة أن حصد النقاط خارج الديار سيكون عاملا مهما في مشواره نحو التأهل للأدوار النهائية.

