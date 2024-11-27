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أحمد جودة - القاهرة - أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بأفضل أداء للفريق خارج أرضه في المسابقات الأوروبية منذ توليه تدريب الفريق، وذلك عقب الفوز 5 / 1 على سبورتينج لشبونة أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

مدرب أرسنال يشيد بأداء فريقه أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

وكان هذا هو أكبر انتصار لأرسنال في مباراة بدوري أبطال أوروبا خارج أرضه منذ فوزه على إنتر ميلان بذات النتيجة في 2003.

وقال أرتيتا:" بالتأكيد، خاصة أمام منافس واجهناه على أرضه، والتي لم يخسر عليها في آخر 18 شهرا- وصلوا لقمة مستواهم هنا- لذلك أن سعيد للغاية للعب بهذا المستوى، والإصرار، والهدف، والسلاسة التي أظهرناها اليوم".

وأضاف:"لعب الفريق بشجاعة كبيرة، لأنهم جيدون للغاية. عندما أشاهدهم على الطبيعة أجدهم جيدون للغاية! كلهم كانوا استثنائيين اليوم. قدموا أداء كبيرا، وحققوا فوزا كبيرا وكلنا سعداء للغاية".

وأكد:"قدمنا أفضل أداء أمام الفرق الكبرى في بعض المرات. هذا هو المستوى الذي يتعين علينا التعامل معه، ويجب أن نجعل ذلك يحدث، وهذا يصنع الثقة".