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أحمد جودة - القاهرة - عندما أطلق الحكم صافرته لاحتساب ركلة حرة خارج منطقة الجزاء، توجه جوليان ألفاريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، سريعا للكرة واتخذ مكانه لتسديد الكرة.

جوليان ألفاريز يواصل تألقه مع أتلتيكو مدريد

وقال ألفاريز:"عندما شاهدت الركلة الحرة، قلت لرودريجو دي باول أنني شعرت بالثقة لتسديدها. وكان هدفا رائعا".

مؤخرا، لم تكن الثقة تنقص ألفاريز، الصفقة الرئيسية لأتلتيكو في فترة الانتقالات الصيفية. وسدد المهاجم الأرجنتيني الركلة الحرة في الدقيقة 15 مسجلا هدفه الأول من الهدفين الذين سجلهما في المباراة التي فاز فيها أتلتيكو على سبارتا براغ 6 / صفر في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، وهو أكبر انتصار للفريق خارج أرضه في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأوروبية.

وذكر ألفاريز الذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 59:" سنواصل تدوير من يسدد الركلات الحرة".

وكان هذا هو الهدف السابع لألفاريز في آخر 10 مباريات، والثالث له في آخر ثلاث مباريات في كل المسابقات. وكانت بداية ألفاريز /24 عاما/ بطيئة في موسمه الأول مع أتلتيكو حيث سجل هدفين في 10 مباريات.

وكان ألفاريز انضم لأتلتيكو مدريد بعد أن قضى موسمين مع مانشستر سيتي.

وقال ألفاريز:"إنها مسألة وقت قبل أن نبدأ التواصل بشكل جيد مع بعضنا البعض. يجب أن نواصل السير في نفس الطريق لمواصلة التحسن".