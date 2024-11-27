هيسرقوا بيها كل فلوسك.. تحذير من رسالة نصب منتشرة على واتساب | اوعى تفتحها أبدًاهيسرقوا بيها كل فلوسك.. تحذير من رسالة نصب منتشرة على واتساب | اوعى تفتحها أبدًا

انت الأن تتابع خبر هيسرقوا بيها كل فلوسك.. تحذير من رسالة نصب منتشرة على واتساب | اوعى تفتحها أبدًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن تطبيق واتساب من أن يحتل مكانة وشعبية كبيرة لدى قطاع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسبل الفوري، وأصبح جزء أساسي من حياة الملايين حول العالم في هذه الفترة، ولكن على الرغم من محاولاته المستمرة لحماية بيانات مستخدميه، لا زال هناك تزايد في محاولات الاحتيال التي تستهدف المستخدمين بغرض سرقة حساباتهم وتهكيرها. ولعل أبرز وأكثر الأخطاء شيوعاً ويقع فيه الكثيرون هو مشاركة رمز التحقق (OTP) مع الآخرين دون وعي أو دراية بمخاطر هذا التصرف.

تحذير من خطأ شائع على واتساب

هناك العديد من الحيل التي يستخدمها اللصوص والمحتالون من أجل السطو على البيانات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل، ومن بينها قيام بعضهم بالتواصل مع الضحية عن طريق رسالة أو مكالمة، مدعين أنهم من فريق دعم واتساب أو حتى من أحد الأصدقاء. يطلبون من الضحية تزويدهم برمز التحقق الذي يصل على الهاتف بحجة أنه إجراء أمني أو للتحقق من الحساب.

وفور تقديم هذا الرمز، سيكون بإمكان المحتال الوصول إلى حساب واتساب الخاص بالضحية، والسيطرة عليه بالكامل والتحكم فيه، وسيكون قادر على رؤية جميع المحادثات والمعلومات الشخصية، وقد يستخدم حسابك في إرسال رسائل احتيالية لأصدقائك، مما قد يضعهم هم أيضاً في خطر.

كيف تحمي نفسك من سرقة البيانات

وجه بعض الخبراء نصائح هامة لكل مستخدمي مواقع التواصل وذلك من أجل تأمين حساباتهم بالشكل الأمثل، وعلى رأسها ضرورة عدم مشاركة رمز التحقق أو الرقم السري مع أي شخص مهما كان.

وإليكم بعض النصائح الهامة التي يجب على الجميع الالتزام بها.