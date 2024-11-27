الرياضة

تغييرات على النسخة الثانية من السوبر القطري الإماراتي بإقامة 4 بطولات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر القطري الإماراتي عن إطلاق النسخة الثانية من بطولة السوبر القطري الإماراتي، من خلال إقامة 4 بطولات.

بمشاركة 8 فرق.. إطلاق النسخة الثانية من بطولة السوبر القطري الإماراتي

بمشاركة 8 فرق 4 قطرية و4 إماراتية، حيث تقام البطولة الأولى والتي تحمل اسم درع التحدي، وتجمع بين الريان وصيف دوري نجوم أريد، ونظيره شباب وصيف دوري أدنوك للمحترفين في 16 يناير 2025، بالدوحة.

فيما يلتقي ببطولة كأس السوبر فريق النصر وصيف كأس رئيس الدولة مع نادي قطر وصيف كأس أمير قطر في 17 يناير 2025 في دبي.

وتحمل البطولة الثالثة اسم درع السوبر وتجمع بين السد حامل لقب دوري نجوم أريد والوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين في 18 يناير 2025 بالدوحة.

فيما يلتقي الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع الوكرة بطل كأس قطر على بطولة كأس التحدي في 19 يناير 2025، بأبوظبي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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