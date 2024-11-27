نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات على النسخة الثانية من السوبر القطري الإماراتي بإقامة 4 بطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر القطري الإماراتي عن إطلاق النسخة الثانية من بطولة السوبر القطري الإماراتي، من خلال إقامة 4 بطولات.

بمشاركة 8 فرق.. إطلاق النسخة الثانية من بطولة السوبر القطري الإماراتي

بمشاركة 8 فرق 4 قطرية و4 إماراتية، حيث تقام البطولة الأولى والتي تحمل اسم درع التحدي، وتجمع بين الريان وصيف دوري نجوم أريد، ونظيره شباب الأهلي وصيف دوري أدنوك للمحترفين في 16 يناير 2025، بالدوحة.

فيما يلتقي ببطولة كأس السوبر فريق النصر وصيف كأس رئيس الدولة مع نادي قطر وصيف كأس أمير قطر في 17 يناير 2025 في دبي.

وتحمل البطولة الثالثة اسم درع السوبر وتجمع بين السد حامل لقب دوري نجوم أريد والوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين في 18 يناير 2025 بالدوحة.

فيما يلتقي الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع الوكرة بطل كأس قطر على بطولة كأس التحدي في 19 يناير 2025، بأبوظبي.