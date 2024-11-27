نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي التونسي يفوز على ديوليبا المالي والجيش الملكي يهزم الرجاء بثنائية في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الترجي التونسي على ضيفه ديوليبا المالي بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

الترجي التونسي يفوز على ديوليبا المالي والجيش الملكي يهزم الرجاء بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

الترجي التونسي يفوز على ديوليبا المالي والجيش الملكي يهزم الرجاء بثنائية في دوري أبطال إفريقيا

سجل أهداف الترجي رائد بوشنيبة وإلياس موكوانا وأسامة بوقرة وكواسي ماتشا في الدقائق 4 و40 و76 و95، ليحصد وصيف النسخة الماضية أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة.

وكان بيراميدز المصري استهل منافسات المجموعة بالفوز على ساجرادا الأنجولي بنتيجة 5 / 1 في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وفي ديربي مغربي، فاز الجيش الملكي على مضيفه الرجاء البيضاوي بهدفين سجلهما أحمد حمودان وخالد آيت وارخان في الدقيقتين 41 و97 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويعتلي الجيش الملكي بهذا الفوز قمة المجموعة مستفيدا من تعادل صن داونز الجنوب أفريقي مع مانياما يونيون من الكونغو الديمقراطية دون أهداف، في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وفي المجموعة الثالثة خسر شباب بلوزداد الجزائري أمام ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنتيجة 1 / 2.

وسجل موهاو نكوتا هدفي أورلاندو في الدقيقتين 5 و27 بينما أحرز خانيسا مايو هدف بلوزداد الوحيد في الدقيقة 66.

وبذلك تساوى أورلاندو بايرتس مع الأهلي المصري حامل اللقب في الموسمين الماضيين الذي فاز على استاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4 / 2 في وقت سابق اليوم الثلاثاء.