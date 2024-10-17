ماذا قال البنتاجون عن اغتيال قائد حركة حماس يحيى السنوار؟ اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 08:31 مساءً - أكد مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير المتعلقة باغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وأنها لا تزال فى "مرحلة التقييم".

وقال المسئول: "نحن على علم بالتقارير حول اغتيال السنوار، ولا نزال فى مرحلة تقييم الموقف وجمع المعلومات".

وأضاف المسئول أن "من المبكر الحديث عن تداعيات اغتيال السنوار إذا تأكد ذلك"، مشيرا إلى أن واشنطن "ترحب بأى خطوة تقرب الإسرائيليين من تحقيق أهدافهم وتوقف إطلاق النار وتعيد المحتجزين إلى ديارهم".

وقالت القناة 12 العبرية إن أهالى المحتجزين الإسرائيليين يطالبون بالاستفادة من استشهاد يحيى السنوار لوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق فورى لإعادة ذويهم.

وأعرب أهالى الأسرى عن قلقهم بشأن مصير ذويهم المحتجزين لدى حركة حماس فى غزة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الصهيونى، اليوم، الخميس، اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية فى قطاع غزة، وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن عملية اغتيال السنوار جرت بمنطقة تل السلطان فى رفح الفلسطينية، وكان يرتدى جعبة عسكرية ومعه قيادى ميدانى آخر.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلى صور غير مؤكدة، لاغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وسبق لـ جيش الاحتلال، وأن رجح فى وقت مبكر من اليوم، أن يكون زعيم حماس يحيى السنوار قد استشهد فى عملية بـ قطاع غزة، مشيراً إلى أن فحص الـDNA لجثة يعتقد أنها للسنوار كانت إيجابية.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "خلال نشاط لقوات جيش الدفاع في قطاع غزة" تم القضاء على ثلاثة عناصر، مضيفاً أن كل من "جيش الدفاع وجهاز الشاباك يفحص الاحتمال" يكون السنوار أحدهم، مؤكدا أنه في هذه المرحلة لا يمكن التأكد نهائيًا من هوية العناصر.

وأشار البيان إلى أنه "في المبنى لا توجد مؤشرات عن وجود مختطفين في المنطقة"، مشيراً إلى أن قوات جيش الدفاع والشاباك تواصل العمل في الميدان تحت إجراءات الحذر المطلوبة".

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن "هناك احتمالا أن يكون زعيم حماس السنوار قد تم القضاء عليه"، مضيفاً أنه "فى هذه المرحلة لا يمكن تأكيد مقتل السنوار".

وذكر جيش الاحتلال أنه "نفذ ضربة دقيقة على نقطة تجمع لحماس والجهاد داخل مجمع كان في السابق مدرسة شمال غزة"، مشيرا إلى أن "عشرات المسلحين كانوا في الموقع المستهدف"، ونشر أسماء 12 منهم.

وكانت حركة حماس الفلسطينية، أعلنت فى 6 أغسطس الماضى عن اختيار يحيى السنوار، رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً لـ إسماعيل هنية.

