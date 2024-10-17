البنتاجون : بايدن أكد أن هناك فرصا لليوم التالي للحرب في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 09:33 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن هناك فرصا لليوم التالي للحرب في غزة، وأوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي بشأن اغتيال السنوار.

وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه أمامنا فرص لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، ونؤكد ضرورة إطلاق سراح المحتجزين، ولدينا قوات خاصة تدعم إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

