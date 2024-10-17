طارق السيد: الأهلي سيقاتل من أجل الفوز بالسوبر المصري.. وأتمنى تتويج الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق وعضو لجنة الكرة بالزمالك، عن مباريات كأس السوبر المصري، وفرص الفرق الأربعة في التتويج بقب البطولة.

ماذا قال طارق السيد عن السوبر المصري؟

وقال طارق السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن مباراة بيراميدز صعبة على الزمالك ومثلها مباراة الأهلي، خاصة أن مباراة القمة ستكون تكرارا للقمة الدائمة التي تكون بمثابة بطولة بين الفريقين.

وتابع نجم الزمالك السابق: الأهلي سيقاتل من أجل الفوز باللقب خاصة بعد خسارة السوبر الإفريقي.

واختتم طارق السيد: كل الفرق لديها فرص التتويج ومن يمتلك التركيز في المباراتين هو من سيفوز وأتمنى أن يكون الزمالك.