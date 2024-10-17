التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يزور مستشفى أهل مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - قامت معالي السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفد من المكتب الفني للتحالف، بزيارة تفقدية إلى مستشفى حروق أهل مصر، حيث كان في استقبالهم الدكتورة هبة السويدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ومستشفى حروق أهل مصر، وذلك في إطار اهتمام التحالف بدعم القطاع الصحي وتقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات الاعضاء في هذا المجال.

خلال الزيارة، اطلع الوفد على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والجهود المبذولة لتطوير المستشفى وتحديث الأجهزة الطبية، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين التحالف والمستشفى في الفترة المقبلة.

وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية دور مؤسسات المجتمع الأهلي في دعم القطاع الصحي، مشيرة إلى أن مستشفى حروق أهل مصر يعد نموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

وأضافت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يولي اهتماماً كبيراً بدعم مثل هذه المبادرات التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أعربت الدكتورة هبة السويدي عن شكرها للتحالف الوطني على هذه الزيارة، مؤكدة على أهمية الدعم الذي يقدمه التحالف الوطني للمستشفى.