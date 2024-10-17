رئيس جامعة المنيا: دعم كامل وجزئي للطلاب الوافدين من الأشقاء العرب والأفارقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - قال رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، إن اكثر من 65 ألف طالب وطالبة يدرسون في 20 كلية ومعهد بالجامعة، ويلقون رعاية فائقة من الجامعة وكلياتها المختلفة سواء من خلال منظومة الكتاب الجامعي أو المشاركة في الآنشطة أو من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، ويأتى من بين هؤلاء الطلاب، الطلاب الوافدين الذين يدرسون بمختلف كليات الجامعة ويصل عددهم الى ما يقرب من 500 طالب وافد من الدول العربية والأفريقية، الذين بدأت الجامعة في فتح أبوابها لهم للدراسة بمختلف كلياتها وايضا توفر لهم السكن المناسب بالمدن.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم الدعم للطلاب الوافدين من خلال إقرار منح لعدد كبير منهم، سواء بالإعفاء أو الدعم الكامل أو الجزئي في المصروفات المحددة لكل طالب مساهمة منها لابناء الاشقاء العرب والأفارقة.