نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يحسم موقفه من مفاوضات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد شريف، لاعب فريق الخليج السعودي، عن موعد عودته للتدريبات الجماعية بعد تعرضه لإصابة أبعدته لفترة.

موقف شريف من مفاوضات الزمالك

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة "الأهلي"، أوضح شريف أن فترة غيابه ستستمر لأسبوعين فقط قبل أن يعود للتدريبات، مؤكدًا أن الدوري السعودي يتميز بالقوة والتشويق، حيث يمكن للفرق الضعيفة التغلب على الفرق الكبيرة، باستثناء الأندية الأربعة الكبرى.

وأشار شريف إلى أن المنافسة في الدوري السعودي تختلف عن الدوري المصري، موضحًا أن كل فريق يضم 8 محترفين أجانب، أغلبهم من أوروبا، ما يجعل الأجواء والمباريات ذات طابع مميز ومختلف.

وتحدث شريف عن مستقبله مع نادي الخليج، موضحًا أن عقده سينتهي في يناير المقبل، ما سيجعله لاعبًا حرًا، وأكد أنه يلتزم بالعقد حتى نهايته ويركز حاليًا على أداء مهامه مع فريقه.

وعن الشائعات حول انتقاله إلى الزمالك، أوضح شريف أن الحديث يزداد مع اقتراب انتهاء العقد، وأن وكيله تلقى عروضًا من أندية داخل وخارج مصر، لكنه يفضل التركيز على مستقبله مع الأهلي.

في الختام، أكد شريف أن قراره بالرحيل عن الأهلي لم يكن بسبب الأموال، بل لأنه أراد اللعب بانتظام، خاصة أنه كان هداف الفريق. وأعرب عن دعمه الكامل لبداية وسام أبو علي الناجحة مع الفريق، متمنيًا له التوفيق.