هيئة البث الإسرائيلية : فحص الأصابع أكد تطابقا إيجابيا مع بصمة السنوار المسجلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن فحص بصمات الأصابع أكد تطابقا إيجابيا مع بصمة يحيى السنوار المسجلة لدى أجهزة الأمن.

ومن ناحيتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية، أنها تعرفت على جثة السنوار بناء على صور أسنانه، ويتم الآن إجراء مزيد من الفحوص.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال أعلنت اليوم الخميس، استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار خلال عملية فى قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية تفاصيل جديدة عما اسمته بعملية اغتيال يحيى السنوار، حيث استشهد زعيم حركة حماس عصر اليوم، الخميس، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن استهداف السنوار تم دون ترتيب مسبق أو معلومات استخباراتية، حيث كان جيش الاحتلال يجري عمليات في منطقة تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية اليوم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الخميس، إن قواته تمكنت من استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) يحيى السنوار في قطاع غزة، وتم التأكد من الحمض النووى.