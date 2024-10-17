وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون الجيش بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:33 مساءً - استقبل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .



وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن تاريخ السادس من أكتوبر استقر فى ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزاً متجدداً لبطولات القوات المسلحة الباسلة التى خاضت أشرس المعارك محققة العبور العظيم والإنتصار الممزوج بالعزة والشموخ ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء من أجل أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة ، كما وجه التهنئة لرجال القوات المسلحة قادةً وضباطاً وضباط صف وجنود بمناسبة تلك الذكرى الوطنية المجيدة .



من جانبه أكد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن القوات المسلحة والشرطة هم صمام الأمن والأمان لدعم ركائز الأمن القومى المصرى ، مقدمين كافة الجهود والتضحيات للوفاء بالمهام الوطنية المقدسة التى يحملون أمانتها للحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة بما يسهم فى إستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية التى تشهدها الدولة المصرية بكافة ربوعها فى شتى المجالات .



وفى نهاية اللقاء أهدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول عبد المجيد صقر درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.

