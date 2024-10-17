انت الأن تتابع خبر «من أسرار الهنديات».. عشبة جهنمية موجودة في مطبخك هخلي شعرك يوصل للركبة وتقضي على القشرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وهبتنا الطبيعة الخلابة التي أعطاها لنا الله عز وجل العديد من الأعشاب النباتية والطبيعية التي يمكن استخدامها في الكثير من الأشياء سواء كان في علاج اي مرض داخل الجسم او في التخلص من شيب الشعر المبكر ومن بين هذه الأعشاب هي نبتة الوسمة، حيث انها تتميز بعدة خصائص صحية فعالة جدا ذات تأثير قوي على صحة الانسان بجانب انها تقضي على ظهور الشيب الابيض نهائيا والقضاء على القشرة أيضا.

استخدام نبتة الوسمة لشيب الشعر مع الحنا

حيث تُضاف عدة حبات من مسامير القرنفل لكمية ملائمة من الحنا وهذا يكون على حسب طول الشعر ثم بعد ذلك يتم مزج حوالي كوب صغير جدا من كل من بذور الكتان والسماق، ثم يضاف إلى المزيج ما يعادل نصف كوب من الزبادي مع ملعقة كبيرة من نبتة الوسمه المطحونة، وتمزج هذه المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها البعض ثم تفرد على الشعر بالكامل لمدة حوالي ساعتين وبعدها يغسل الشعر بشكل جيد من خلال الماء.

خلطة عشبة الوسمة مع اللبن لجفاف الشعر

يتم مزج أربعة ملاعق من اللبن مع حوالي كوب من الشاي وثلاثة ملاعق صغيرة من عصير الليمون مع كمية ملائمة من نبتة الوسمة المطحونة من أجل الحصول على قوام كريمي ومتجانس ثم بعد ذلك يتم وضعها على الشعر الجاف ومن ثم تترك لمدة حوالي ساعة ثم تُغسل جيدا بالماء.

الفوائد الخاصة لعشبة الوسمة