وسام أبو على يلتحق ببعثة الأهلى فى الإمارات مباشرة عائدا من قطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 04:34 مساءً - يلتحق الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى ببعثة فريقه فى الإمارات استعدادا للمشاركة فى كأس السوبر المصرى، عائدا من قطر عقب انتهاء مشاركته مع منتخب الفدائيين فى التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تعذر قدومه إلى القاهرة ومن ثم السفر مع البعثة الحمراء.

فى سياق جديد استقر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على تطبيق سياسة التدوير خلال مباريات كأس السوبر المصرى، والتى يستهلها بمواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويرغب كولر فى منح الفرصة للاعبين الذين اجتهدوا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم أشرف دارى وعمر الساعى ورضا سليم ومحمود كهربا، بخلاف رغبته فى إجراء تعديل على تشكيل وطريقة لعب الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الأهلى المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المصرى 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة، وتقرر الاكتفاء بخوض المران مرتين فقط في الإمارات استعداداً للسوبر المصري.