نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اللقاء.. الأهلي يضرب موعدًا مع غريمة الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي فريق الزمالك، في المباراة التي تقام مساء غدٍ الجمعة، وذلك في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد، التي تُقام في مدينة العيون المغربية، خلال الفترة من 8 حتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 16 فريقًا.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك

وتنطلق صافرة حكم بداية لقاء فريق الأهلي لكرة اليد رجال ضد نظيره الزمالك، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، وستذات مباشرة عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد على منصات "فيسبوك" و"يوتيوب".

وتأهل النادي الأهلي لملاقاة الزمالك بعدما نجح في حجز مقعده في نصف النهائي بعدما خطف الفوز من فريق رجاء أغادير المغربي بنتيجة (33-13).

وعلى الجانب الآخر، تأهل فريق الزمالك بعدما حقق انتصارًا مستحق على منافسة اديدجا البنيني بنتيجة (45-26).