انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري في دوري الأبطال والكونفيدرالية 2024 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتزايد محركات البحث على جوجل من عشاق كرة القدم المصرية، مع اقتراب مباريات الأندية المصرية الأربعة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية 2024/2025.

فيما يلي مواعيد المباريات المنتظرة:

مباراة الأهلي ضد إستاد أبيدجان الإيفواري - دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024الوقت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرةالمكان: ستاد القاهرة الدوليالمجموعة: الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب إستاد أبيدجان، شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

مباراة بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي - دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024الوقت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرةالمكان: ستاد الدفاع الجويالمجموعة: بيراميدز في المجموعة الرابعة مع ساجرادا الأنجولي، الترجي التونسي، ودجوليبا المالي.حكم المباراة: البنيني لويس هوجاندان، بمساعدة إيريك إيمافو و نارسي كوتون.

مباراة الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي - كأس الكونفيدرالية

التاريخ: الأربعاء، 27 نوفمبر 2024الوقت: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرةالمكان: ستاد القاهرة الدوليالمجموعة: الزمالك في المجموعة الرابعة مع المصري البورسعيدي، بلاك بولز الموزمبيقي، وإنييمبا النيجيري.حكم المباراة: الجيبوتي محمد ديراني، بمساعدة ليبان عبدالرازق أحمد وإيلياه روبليه درير.

مباراة المصري البورسعيدي ضد إنييمبا النيجيري - كأس الكونفيدرالية

التاريخ: الأربعاء، 27 نوفمبر 2024الوقت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرةالمكان: ستاد السويس الجديدالمجموعة: المصري في نفس مجموعة الزمالك، مع بلاك بولز الموزمبيقي، إنييمبا النيجيري.حكم المباراة: المالي بوبو تراوري، مع مساعديه موديبو ساماكي وأمادو بيلي جيسي.

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