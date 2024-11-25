انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري في دوري الأبطال والكونفيدرالية 2024 2025 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتزايد محركات البحث على جوجل من عشاق كرة القدم المصرية، مع اقتراب مباريات الأندية المصرية الأربعة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية 2024/2025.
فيما يلي مواعيد المباريات المنتظرة:
مباراة الأهلي ضد إستاد أبيدجان الإيفواري - دوري أبطال إفريقيا
- التاريخ: الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024الوقت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرةالمكان: ستاد القاهرة الدوليالمجموعة: الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب إستاد أبيدجان، شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
مباراة بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي - دوري أبطال إفريقيا
- التاريخ: الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024الوقت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرةالمكان: ستاد الدفاع الجويالمجموعة: بيراميدز في المجموعة الرابعة مع ساجرادا الأنجولي، الترجي التونسي، ودجوليبا المالي.حكم المباراة: البنيني لويس هوجاندان، بمساعدة إيريك إيمافو و نارسي كوتون.
مباراة الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي - كأس الكونفيدرالية
- التاريخ: الأربعاء، 27 نوفمبر 2024الوقت: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرةالمكان: ستاد القاهرة الدوليالمجموعة: الزمالك في المجموعة الرابعة مع المصري البورسعيدي، بلاك بولز الموزمبيقي، وإنييمبا النيجيري.حكم المباراة: الجيبوتي محمد ديراني، بمساعدة ليبان عبدالرازق أحمد وإيلياه روبليه درير.
مباراة المصري البورسعيدي ضد إنييمبا النيجيري - كأس الكونفيدرالية
- التاريخ: الأربعاء، 27 نوفمبر 2024الوقت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرةالمكان: ستاد السويس الجديدالمجموعة: المصري في نفس مجموعة الزمالك، مع بلاك بولز الموزمبيقي، إنييمبا النيجيري.حكم المباراة: المالي بوبو تراوري، مع مساعديه موديبو ساماكي وأمادو بيلي جيسي.
القنوات الناقلة للمباريات
- بي إن سبورتس عبر البث الفضائي.أون تايم سبورت عبر البث الأرضي.
- تعد هذه المباريات خطوة هامة للفرق المصرية في البطولة القارية، حيث يسعى كل منها لتحقيق الانتصارات في مستهل مشوارهم في دور المجموعات.