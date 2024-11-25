الرياضة

مواعيد مباريات الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري في دوري الأبطال والكونفيدرالية 2024 2025

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رياض - احمد صلاح - تتزايد محركات البحث على جوجل من عشاق كرة القدم المصرية، مع اقتراب مباريات الأندية المصرية الأربعة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية 2024/2025.

فيما يلي مواعيد المباريات المنتظرة:

ضد إستاد أبيدجان الإيفواري - دوري أبطال إفريقيا

  • التاريخ: الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024الوقت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرةالمكان: ستاد القاهرة الدوليالمجموعة: الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب إستاد أبيدجان، شباب بلوزداد الجزائري، وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

مباراة بيراميدز ضد ساجرادا الأنجولي - دوري أبطال إفريقيا

  • التاريخ: الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024الوقت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرةالمكان: ستاد الدفاع الجويالمجموعة: بيراميدز في المجموعة الرابعة مع ساجرادا الأنجولي، الترجي التونسي، ودجوليبا المالي.حكم المباراة: البنيني لويس هوجاندان، بمساعدة إيريك إيمافو و نارسي كوتون.

مباراة الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي - كأس الكونفيدرالية

  • التاريخ: الأربعاء، 27 نوفمبر 2024الوقت: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرةالمكان: ستاد القاهرة الدوليالمجموعة: الزمالك في المجموعة الرابعة مع المصري البورسعيدي، بلاك بولز الموزمبيقي، وإنييمبا النيجيري.حكم المباراة: الجيبوتي محمد ديراني، بمساعدة ليبان عبدالرازق أحمد وإيلياه روبليه درير.

مباراة المصري البورسعيدي ضد إنييمبا النيجيري - كأس الكونفيدرالية

  • التاريخ: الأربعاء، 27 نوفمبر 2024الوقت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرةالمكان: ستاد السويس الجديدالمجموعة: المصري في نفس مجموعة الزمالك، مع بلاك بولز الموزمبيقي، إنييمبا النيجيري.حكم المباراة: المالي بوبو تراوري، مع مساعديه موديبو ساماكي وأمادو بيلي جيسي.

القنوات الناقلة للمباريات

  • بي إن سبورتس عبر البث الفضائي.أون تايم سبورت عبر البث الأرضي.
  • تعد هذه المباريات خطوة هامة للفرق المصرية في البطولة القارية، حيث يسعى كل منها لتحقيق الانتصارات في مستهل مشوارهم في دور المجموعات.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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