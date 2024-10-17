نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادًا للسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت منذ قليل مطار القاهرة الدولي بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، في طريقها إلى الإمارات، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

الأهلي يطير إلى الإمارات

رافق البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل، عضوا مجلس الإدارة.

وخاض الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة ظهر اليوم، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، لتجهيز اللاعبين للبطولة مع تنفيذ العديد من الفقرات الخططية على هامش المران.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كيلوباترا، يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري.