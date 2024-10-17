نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأهلي في الصورة".. بوادر أزمة جديدة داخل اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر خاص بالاتحاد المصري لكرة القدم عن ظهور بوادر أزمة جديدة خلال الاجتماع الأخير لرابطة الأندية.

بوادر أزمة جديدة خلال الاجتماع الأخير لرابطة الأندية

وقد أعلنت الرابطة عن إجراء قرعة بطولة الدوري المصري يوم السبت المقبل، 19 أكتوبر، وبعدها بتم تحديد ووضع جداول المبارايات.

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن عددًا من الأندية ترغب في تعيين رئيس أجنبي للجنة الحكام بدلًا من رئيس مصري.

وأشار إلى أن النقاش حول جنسية رئيس لجنة الحكام المحتمل كان من أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع، حيث كان النادي الأهلي في مقدمة الأندية التي فضلت وجود رئيس أجنبي لتفادي أي جدل أو أزمات بين الأندية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن في نهاية الموسم الماضي عن رحيل البرتغالي فيتور بيريرا عن منصبه كرئيس للجنة الحكام بعد الاتفاق على عدم تجديد تعاقده.

