موعد مباراة بوروسيا دورتموند وسانت باولي في الدوري الألماني والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق سانت باولي، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي في الدوري الألماني

ومن المنتظر أن تقام مباراة بوروسيا دورتموند وسانت باولي يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، على استاد سيجنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند.

وستنطلق صافرة مباراة بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي، يوم الجمعة المقبل؛ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي في الدوري الألماني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

