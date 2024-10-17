نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إنريكي يمدد عقده مع باريس سان جيرمان وإعلان قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية:

لويس إنريكي يمدد عقده مع باريس سان جيرمان

يواصل الإسباني لويس إنريكي، مشواره التدريبي مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بعد توقيع عقد جديد.

وكان لويس إنريكي قد تولى مهمة تدريب باريس سان جيرمان في يوليو 2023، حيث ارتبط بعقد ساري حتى صيف 2025.

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نجم ليفربول يرحب بالرحيل إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية اليوم الخميس، موافقة أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي، على الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يصل بعد إلى اتفاق للتجديد، وقد يشكل القرار صدمة كبيرة لـ«الريدز»، الذي كان يعقد آمالا كبيرة في الحفاظ على اللاعب.

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أموريم يعلق على اقترابه من خلافة جوارديولا

علق روبن أموريم على شائعات انتقاله لتدريب مانشستر سيتي بالإضافة إلى هوجو فيانا مدير كرة القدم في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

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أول قرار من مدرب الزمالك بعد الوصول إلى الإمارات استعدادًا للسوبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريب الأول في الإمارات في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الإمارات، استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي.

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إبراهيم فايق يُفجر مفاجأة بخصوص بث بطولة السوبر المصري

فجر الإعلامي إبراهيم فايق، مفاجأة للجمهور ومشجعي كرة القدم المصرية ومتابعة السوبر المصري، عن إذاعة وبث البطولة والتي تقام الفترة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

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كولر يعلن قائمة الأهلي للسوبر المصري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لبطولة كأس السوبر المصري التي ستقام في الإمارات.