بايدن يزور ألمانيا لإجراء محادثات مع شولتز وماكرون وستارمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 04:33 مساءً - يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة ألمانيا غدا الجمعة في رحلة سريعة، حيث من المقرر أن يكون الدعم الغربي لأوكرانيا على رأس جدول الأعمال في المحادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز وقادة آخرين في حلف شمال الأطلسي.

بايدن يزور ألمانيا

وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، إلى أن بايدن يعتزم إجراء مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى جانب سولتز بشأن الحرب الأوكرانية.

كان من المقرر في الأصل أن يصل بايدن إلى ألمانيا الأسبوع الماضي في زيارة تستغرق عدة أيام كانت ستشمل اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث كان مقررا أن تجرى مباحثات بين الجانبين في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في غرب ألمانيا خلال اجتماع لمؤيدي أوكرانيا، ومناقشة الدعم المستمر لكييف في سعيها لصد القوات الروسية.

إعصار ميلتون

تم تأجيل هذا الموعد مع اقتراب إعصار ميلتون نحو فلوريدا، حيث أسفرت العاصفة عن مقتل 16 شخصا على الأقل وتسببت في أضرار تقدر بنحو 50 مليار دولار.

لكن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته كان يبذل قصارى جهده للقيام برحلته الوداعية إلى ألمانيا، حيث تم الآن ضغط البرنامج المختصر في زيارة طيران ليوم واحد اعتبارًا من أواخر يوم الخميس.

وقال شولتز يوم الأربعاء في البرلمان إن بايدن كان صديقًا جيدًا لألمانيا وأشرف على "تحسن لا يصدق في التعاون في السنوات الأخيرة".

وأضاف شولتز: "لدينا الكثير لمناقشته حول الأزمات والتحديات الكبرى التي نواجهها".