تفاصيل شخصية عصام السقا في مسلسل "فهد البطل" مع أحمد العوضي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان عصام السقا للمشاركة في مسلسل "فهد البطل"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني القادم.

يقدّم السقا شخصية "ريكو"، صديق "فهد"، الذي تلعب شخصيته العوضي، حيث تجمع بينهما العديد من المواقف الكوميدية والمشاهد التي تضيف لمسة فكاهية على العمل.

مواقف ساخنة من الحلقات الأولى

من المتوقع أن تشهد الحلقات الأولى من مسلسل "فهد البطل" العديد من المشادات والمواقف المشوقة، حيث تجسد الفنانة كارولين عزمي شخصية "راوية"، وتدخل في مشادة كلامية مع أحد تجار السوق، هذه المشادة تثير سلسلة من الأحداث التي تبدأ بتدخل فهد للدفاع عنها.

فهد في السجن بسبب المشاجرة

تتطور الأمور بسرعة في المسلسل، حيث يعلم "فهد" بما حدث لـ "راوية" من أحد سكان العمارة، مما يدفعه للتدخل والدخول في مشاجرة مع التاجر، والتي تتسبب في دخوله السجن لفترة وجيزة، إلا أنه يتم التصالح والخروج في نفس الحلقة، ما يضيف عنصر الإثارة والتشويق للمشاهد.

نجمات البطولة النسائية

يشهد العمل مشاركة ثلاث نجمات في البطولة النسائية، حيث وافقت الفنانة سارة سلامة على المشاركة بشكل مبدئي، إلى جانب الفنانة ياسمين رئيس والفنانة ميرنا نور الدين. من المتوقع أن تضيف هذه الأسماء القوية بعدًا إضافيًا للعمل، مع تقديم أدوار متنوعة وشخصيات مثيرة للاهتمام، مما يعزز من جاذبية المسلسل.

المسلسل يعد واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني، خاصة مع التركيبة الفنية المتنوعة والتعاون بين نخبة من النجوم الشباب.