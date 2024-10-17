نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. رغبة كولر ومفاجأة جوميز وبديل دونجا.. رئيس الزمالك السابق يستفز جماهير الأهلي وموقف عمر جابر من السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 17-10-2024 في السطور التالية:

حقيقة رغبة كولر في التعاقد مع رمضان صبحي وناصر ماهر

كشف الإعلامي كريم رمزي عن حقيقة رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز وناصر ماهر لاعب فريق الزمالك.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك أنباء انتشرت في الأيام الأخيرة عن رغبة مارسيل كولر في حسم التعاقد مع رمضان صبحي من صفوف بيراميدز".

وأضاف:" كما أفادوا بأن كولر كان يرغب في ضم جناح مميز والنادي الأهلي طلب التعاقد مع لاعب محلي، وبذلك تم ذكر اسم رمضان صبحي ".

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جوميز يقرر تغيير مركز ميشالاك مع الزمالك

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تغيير مركز ميشالاك صفقة الزمالك الجديدة، بعد تألقه في المباريات الودية والتدريبات الأخيرة

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوميز لم يكن مقتنع باللاعب ميشالاك وانضم إلى صفوف نادي الزمالك دون رغبته".

وأضاف:" ميشالاك يلعب في مركز الجناح الأيسر وهو نفس مركز مصطفى شلبي، وتعاقد معه الزمالك ليكون بديل له، ولكن جوزيه جوميز يراه في مركز مختلف".

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جوميز يستقر على هذا اللاعب لتعويض غياب دونجا في السوبر المصري

استقر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على بديل النجم الدولي نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفارس الأبيض، والذي يعاني من إصابة قوية سيغيب على إثرها عن مبارايات السوبر المصري.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" جوميز قرر مشاركة زياد كمال بشكل أساسي في مباراة بيراميدز القادمة، لتعويض غياب دونجا".

وأضاف:" هناك بعض الانباء التي أكدت أن جوميز من الممكن أن يدفع بعمر جابر في منتصف الملعب، ويشارك محمد شحاتة في الجبهة اليمنى، ولكن جوميز لا يرى شحاتة في هذا المركز ".

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رئيس الزمالك السابق يستفز جماهير الأهلي

أكد الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن نادي الزمالك يستحق لقب أكبر قلعة رياضية في مصر كما يتردد في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.

وقد صرح حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي في الفترة الماضية، بأن نادي الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر، مما تسببت في وجود أزمة مع الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وقال الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن مقولة الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر حقيقية بالفعل وهي الأقرب على أرض الواقع بحجم البطولات والانجازات.

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مؤمن سليمان يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه لخلافة جوميز

تحدث مؤمن سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن حقيقة تفاوض مجلس إدراة النادي معه لخلافة البرتغالي جوزيه جوميز تحسبا لرحيله خلال الفترة القادمة.

قال سليمان في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يتفاوض معي بشكل رسمي لخلافة البرتغالي جوزيه جوميز وكل ما وصل كان شركات ووكلاء وصحفيين فقط".

وأضاف: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب كان يرغب في معرفة مدى جاهزيتي لتدريب الفريق لعلمهم بأني كنت متولي تدريب فريق الشرطة العراقي".

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موقف عمر جابر من السوبر المصري

أكد الإعلامي خالد الغندور على جاهزية عمر جابر لاعب فريق الزمالك للمشاركة في مباريات بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: عمر جابر تأكدت جاهزيته لمباراة بيراميدز بعد التخلص من الإجهاد الذي عانى منه خلال الفترة الأخيرة وطبيب الفريق أكد للجهاز الفني جاهزيته للمشاركة في المباراة.